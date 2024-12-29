МЧМ-2025. Швеция сыграет со Швейцарией, США – с Финляндией, Чехия против Словакии, Канада встретится с Германией
Сегодня пройдут очередные матчи группового этапа МЧМ-2025.
Швеция сыграет со Швейцарией, США – с Финляндией, Чехия встретится со Словакией, Канада будет противостоять Германии.
МЧМ-2025
Группа А
Группа Б
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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