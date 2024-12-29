  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • МЧМ-2025. Швеция сыграет со Швейцарией, США – с Финляндией, Чехия против Словакии, Канада встретится с Германией
0

МЧМ-2025. Швеция сыграет со Швейцарией, США – с Финляндией, Чехия против Словакии, Канада встретится с Германией

Сегодня пройдут очередные матчи группового этапа МЧМ-2025.

Швеция сыграет со Швейцарией, США – с Финляндией, Чехия встретится со Словакией, Канада будет противостоять Германии.

МЧМ-2025

Группа А

Группа Б

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2025

Таблица МЧМ-2025

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
результаты матчей
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoмолодежная сборная Словакии
logoмолодежная сборная Канады
logoмолодежная сборная Швейцарии
logoмолодежная сборная Финляндии
logoмолодежная сборная США
logoмолодежная сборная Германии
logoмолодежная сборная Чехии
logoмолодежная сборная Швеции
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Витязь» сыграет со «Спартаком», ЦСКА в гостях у «Сочи», «Динамо» Минск против «Локомотива»
9сегодня, 08:05
Третьяк о шайбе Овечкина: «Саша осчастливил всю Россию – каждое утро начинается с таких новостей, если он забивает. Пожелаю ему богатырского здоровья и без травм»
232 минуты назад
НХЛ может оштрафовать «Даллас» на 100+ тысяч долларов за тренировку во время рождественской паузы. Занятия в эти дни запрещены коллективным соглашением
343 минуты назад
Овечкин о возвращении: «Когда закончилась 1-я смена, понял, что со мной все в порядке. Нужно поймать ритм и почувствовать шайбу – в игре все происходит быстро»
5сегодня, 09:47
Торторелла о Мичкове: «Если будет нужно убрать его из состава «Филадельфии», я это сделаю. Катание, энергия – сейчас этого просто нет»
44сегодня, 09:35
Задоров подрался с Оливером, заступившись за партнера. Это 4-я драка для защитника «Бостона» в этом сезоне
10сегодня, 09:03Видео
Генменеджер «Колорадо» о контракте Блэквуда на 5 лет и 26,25 млн долларов: «Он хорошо влился в игру и прекрасно вписался в раздевалку. Мы рады заключить сделку»
11сегодня, 08:30
Юрзинов о Демидове: «Его прогресс – заслуга тренеров СКА и Кузнецова. Дебютант как губка впитывает опыт Евгения. Такие связки надо находить в каждой команде»
9сегодня, 07:30
Овечкин на вопрос о том, был ли 869-й гол в НХЛ самым легким: «В этой лиге всегда трудно забивать. Если хотите попробовать, берите коньки и выходите 5 на 6»
12сегодня, 07:15
У Мичкова 34 минуты штрафа в 34 играх в сезоне НХЛ. По их числу он на 2-м месте в «Филадельфии» и среди новичков лиги
3сегодня, 06:22
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Нью-Джерси» Майер получил матч-штраф за удар в колено Нечасу. Нападающий «Каролины» вернулся на лед после паузы
4 минуты назадВидео
Окулов об обмене в «Авангард»: «Самое тяжелое – разобраться с семьей. Дети, переезд, надо все решить. Через день вылетел в Омск, потом сразу вышел на тренировку»
23 минуты назад
Добеш с шатаутом в дебютном матче, Данн и Байфилд с 2+1 – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 09:17
Андрей Назаров: «Многополярный мир наступил – выступления нашего национального лидера разлетаются на цитаты во всех мировых СМИ. У нас своя дорога, мы ее пройдем единой семьей»
14сегодня, 08:45
Бринд′Амор побил рекорд НХЛ, одержав 300 побед за 488 матчей. Тренер «Каролины» превзошел результат Будро – 496 игр
4сегодня, 08:14
Аскаров отразил 30 из 32 бросков «Калгари» и стал 2-й звездой матча. Поражение – 4-е в 5 играх в сезоне НХЛ при 91,5% сэйвов
3сегодня, 07:55
Мирошниченко не попал в состав «Вашингтона» на матч с «Торонто». У Ивана не было очков в предыдущих 9 играх
5сегодня, 07:50
Вратарь «Коламбуса» Тарасов пропустил 29 шайб в последних 6 матчах. У него 7 поражений в 10 играх в сезоне при 85,7% сэйвов
2сегодня, 07:40
Сваймен сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 18 бросков в матче с «Коламбусом». Он на 12-м месте в истории «Бостона» по числу игр на ноль (14)
1сегодня, 06:58
Макдэвид в 16-й раз выдал серию из 10+ игр подряд с очками в регулярках НХЛ. Он обошел Лефлера и уступает только Гретцки (31 серия)
5сегодня, 06:34
Рекомендуем