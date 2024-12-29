«Сиэтл» победил «Ванкувер» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4 в последние 5 минут 3-го периода. Шварц и Данн сделали по дублю

«Сиэтл» победил «Ванкувер» (5:4 ОТ), отыграв дефицит в 3 шайбы в концовке.

«Кракен» совершил камбэк в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс».

За 5 минут до конца третьего периода «Сиэтл » уступал со счетом 1:4. Затем команда забросила 4 шайбы подряд – дубли сделали форвард Джейден Шварц (55:15 и 59:10) и защитник Винс Данн (58:48 и 62:15).

Команда под руководством Дэна Байлсмы прервала серию из 5 поражений подряд. У нее 34 очка в 37 играх, отставание от зоны плей-офф в Западной конференции – 7 баллов.