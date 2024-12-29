«Сиэтл» победил «Ванкувер» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4 в последние 5 минут 3-го периода. Шварц и Данн сделали по дублю
«Сиэтл» победил «Ванкувер» (5:4 ОТ), отыграв дефицит в 3 шайбы в концовке.
«Кракен» совершил камбэк в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс».
За 5 минут до конца третьего периода «Сиэтл» уступал со счетом 1:4. Затем команда забросила 4 шайбы подряд – дубли сделали форвард Джейден Шварц (55:15 и 59:10) и защитник Винс Данн (58:48 и 62:15).
Команда под руководством Дэна Байлсмы прервала серию из 5 поражений подряд. У нее 34 очка в 37 играх, отставание от зоны плей-офф в Западной конференции – 7 баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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