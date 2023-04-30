Шарипзянов про «Авангард» Кравца: «Команда была менее системной, но раскрепощенной. С «Ак Барсом» не хватило грязных голов – у их хоккеистов были заметны потухшие глаза»
Дамир Шарипзянов поделился мнением о работе с тренером Михаилом Кравцом.
– Вы провели три сезона в «Авангарде» и можете сравнивать. Можно ли сказать, что в этом году команда была менее системной, но более живой и эмоциональной?
– Менее системной – да, так можно сказать. Михаил Григорьевич Кравец сразу сказал, что даст больше свободы нападающим.
Где-то это хорошо, а где-то, возможно, сыграло злую шутку. В той же серии с «Ак Барсом» нам не хватило грязных голов, которые та же Казань закапывала.
Да, команда была менее системной, но при этом более раскрепощенной. Потому что Боб Хартли держал всех в ежовых рукавицах, и кому-то это необходимо, а кто-то с этим не может справиться.
– Михаил Кравец действительно так сильно раскрепостил команду, став главным тренером?
– Да, и мне понравилось с ним работать. Отличный мужик и тренер, могу сказать про него только хорошее.
После сезона мы с ним отлично пообщались на командном ужине.
Да, к сожалению, нам всем немного не хватило в плей-офф, все мы чуть-чуть упустили, и поэтому такой результат.
– В плей-офф у «Авангарда» все складывалось достаточно хорошо вплоть до концовки третьего матча с «Ак Барсом». Те упущенные 2:0 – ключевой момент серии?
– Думаю, что да. Мы хорошо играли и заслужили большего, чем 1-4. Но нужно отдать должное «Ак Барсу», как они вытащили эти два матча, где «горели» 0:2.
Хотя порой у некоторых их хоккеистов были заметны потухшие глаза.
Но почему-то они нашли в себе силы отыграться, а мы не смогли довести дело до побед, – сказал капитан «Авангарда».
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