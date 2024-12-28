«Вегас» выиграл 5 матчей подряд и 9 последних 10. Клуб делит с «Виннипегом» 1-е место в общей таблице НХЛ

«Вегас» выиграл 5 матчей подряд и делит 1-е место в общей таблице НХЛ.

«Голден Найтс» обыграли «Сан-Хосе » в матче регулярного чемпионата (6:3). На 41:03 и 41:26 «рыцари» дважды подряд отличились в меньшинстве (шайбы забросили Брэйден Макнэбб и Джек Айкел).

Команда под руководством Брюса Кэссиди одержала 9 побед в последних 10 матчах, набрала 51 очко в 35 играх и делит 1-е место в общей таблице лиги с «Виннипегом » (51 в 36).

При этом клуб из Невады единолично лидирует по проценту набранных очков (72,9%).