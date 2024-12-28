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«Вегас» выиграл 5 матчей подряд и 9 последних 10. Клуб делит с «Виннипегом» 1-е место в общей таблице НХЛ

«Вегас» выиграл 5 матчей подряд и делит 1-е место в общей таблице НХЛ.

«Голден Найтс» обыграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата (6:3). На 41:03 и 41:26 «рыцари» дважды подряд отличились в меньшинстве (шайбы забросили Брэйден Макнэбб и Джек Айкел). 

Команда под руководством Брюса Кэссиди одержала 9 побед в последних 10 матчах, набрала 51 очко в 35 играх и делит 1-е место в общей таблице лиги с «Виннипегом» (51 в 36). 

При этом клуб из Невады единолично лидирует по проценту набранных очков (72,9%).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoВиннипег
logoВегас
logoБрюс Кэссиди
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoДжек Айкел
logoБрэйден Макнэбб
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