ЦСКА подписал контракт с Хомченко до конца сезона. Ранее вратарь покинул «Авангард»

ЦСКА подписал контракт с Павлом Хомченко до конца сезона.

Ранее 30-летний вратарь покинул «Авангард» по взаимному соглашению сторон.

В текущем Фонбет чемпионате КХЛ голкипер провел 28 матчей, одержав 12 побед при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,37.

По ходу карьеры Хомченко также выступал за «Спартак», «Адмирал» и АИК из чемпионата Швеции.