ЦСКА подписал контракт с Хомченко до конца сезона. Ранее вратарь покинул «Авангард»
ЦСКА подписал контракт с Павлом Хомченко до конца сезона.
Ранее 30-летний вратарь покинул «Авангард» по взаимному соглашению сторон.
В текущем Фонбет чемпионате КХЛ голкипер провел 28 матчей, одержав 12 побед при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,37.
По ходу карьеры Хомченко также выступал за «Спартак», «Адмирал» и АИК из чемпионата Швеции.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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