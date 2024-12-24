«Динамо» Минск подписало новый контракт с Хенкелем с понижением зарплаты (Артур Хайруллин)

Минское «Динамо» снизило зарплату Кристиану Хенкелю по новому соглашению.

В конце мая клуб из Беларуси выменял 28-летнего защитника из «Барыса».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, минское «Динамо » переподписало контракт с 29-летним защитником, снизив игроку зарплату.

В текущем сезоне на счету Хенкеля 4 (1+3) очка в 29 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при показатели полезности «-5».