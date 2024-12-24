Министр спорта Татарстана о новой арене «Ак Барса»: «Проект заморожен. «Татнефть-Арена» требует обновления, но на сегодня решения нет»
Министр спорта Татарстана заявил о заморозке проекта новой арены «Ак Барса».
«Ранее дискуссии о новой арене велись в рамках федерации и хоккейного клуба. Но сегодня нет такого решения. Если оно будет согласовано, конечно, мы об этом скажем.
«Татнефть-Арена» требует обновления. Это один из наших флагманских объектов с хорошим менеджментом. Но мы там проводим все! Чего только мы там не проводили!
На сегодня этот проект [новый арены] заморожен. Не могу сказать, что в этом направлении что-либо делается», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Татнефть» увеличила капитал «Ак Барса» со 100 тысяч до 236,9 млн рублей. В 2023-м убыток клуба составил 361,7 млн («Бизнес Online»)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
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