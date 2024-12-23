«Татнефть» увеличила капитал «Ак Барса» со 100 тысяч до 236,9 млн рублей. В 2023-м убыток клуба составил 361,7 млн («Бизнес Online»)
«Татнефть» увеличила капитал «Ак Барса» со 100 тысяч до 236,9 млн рублей.
Как сообщает «Бизнес Online», уставной капитал у ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс» – юридического лица казанского клуба вырос почти в 2,4 тысячи раз – со 100 тысяч до 236,9 миллионов рублей.
По итогам 2023 года чистый убыток «Ак Барса» увеличился в 1,5 раза и составил 361,7 млн рублей. С этим показателем он стал 36-м в списке самых убыточных компаний республики. Годом ранее убыток был 237,8 млн рублей
Выручка «Ак Барса» за прошлый год возросла на 30,7% до 6,36 миллиардов рублей. Большую часть дохода клуб получил от рекламных контрактов – 5,66 млрд рублей (89%). Продажа атрибутики принесла «Ак Барсу» 158,7 млн рублей (2,5%), а проведение матчей – 336,2 млн рублей (5,3%).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
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