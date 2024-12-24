Веренски раскритиковал Лайне за слова о привычке игроков «Коламбуса» к поражениям: «Чушь собачья. О чем он вообще думал? Это смехотворно»

Зак Веренски ответил Патрику Лайне на слова о пораженческой культуре «Коламбуса».

Сегодня «Блю Джекетс» обыграли «Монреаль » (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ . Форвард Кирилл Марченко забросил победную шайбу на 58-й минуте.

Это был первый матч Лайне против бывшей команды после обмена. Перед игрой он заявил следующее: «Они [игроки «Коламбуса »] довольны своим положением, у них всегда все хорошо. Мне это не подходило. Здесь, в «Монреале», мы можем выигрывать или проигрывать, но всегда стараемся изо всех сил.

В «Коламбусе» у меня было ощущение, что всегда происходит одно и то же. Я устал проигрывать и начинать думать о следующем сезоне уже в декабре. Я так больше не хочу. Очень расстраивает, когда ты изо всех сил бьешься за победу, а настрой некоторых других игроков отличается».

Финскому форварду не удалось отметиться результативными действиями в матче. Он завершил игру досрочно из-за травмы верхней части тела.

«Это прискорбно. Думаю, что это просто неприемлемо. Мы были хорошими товарищами по команде, когда он был здесь. То, что он наговорил, это чушь собачья. Никто из нас точно не рад этому. И вообще эти высказывания больше говорят о нем, а не о нас. Стало ли у нас больше мотивации на эту игру? Да, 100%.

О чем он вообще думал? Знаете, я больше не хочу говорить о нем. Надеюсь, с ним все в порядке. Я считаю, что это просто смехотворно», – сказал защитник клуба из Огайо Веренски .