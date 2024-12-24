Лайне получил травму верхней части тела в первом матче против «Коламбуса» после обмена из клуба

Патрик Лайне получил травму в 1-м матче против «Коламбуса» после обмена из клуба.

Форвард «Монреаля » не выходил на лед во 2-м и 3-м периодах в игре с «Блю Джекетс» (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Канадиенс» сообщили, что у 26-летнего игрока травма верхней части тела. Когда именно он ее получил, неясно. При этом в первом периоде у него было столкновение с форвардом клуба из Огайо Дмитрием Воронковым.

Матч против бывшей команды стал для финского нападающего первым после обмена в «Монреаль».

В текущем сезоне он провел 10 игр, пропустив его старт из-за травмы колена, полученной в выставочном матче. В его активе 9 (8+1) очков при полезности «минус 7».