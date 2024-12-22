«В «Динамо» перестройка закончилась, а в ЦСКА только начинается. И не думал, что они будут в фаворитах регулярки. А плей-офф – это совсем другие игры». Крикунов про армейцев

Владимир Крикунов описал состояние ЦСКА.

«В ЦСКА сейчас идет перестройка. Много опытных игроков покинули команду. В «Динамо » перестройка закончилась, а в ЦСКА она только начинается. Было понятно, что из-за ухода лидеров команда немного просядет.

Я так и думал, что ЦСКА ожидает спад. И не думал, что они будут в фаворитах регулярки. А плей-офф – это совсем другие игры. Там они сыграют получше», – отметил бывший главный тренер сборной России.