«В «Динамо» перестройка закончилась, а в ЦСКА только начинается. И не думал, что они будут в фаворитах регулярки. А плей-офф – это совсем другие игры». Крикунов про армейцев
Владимир Крикунов описал состояние ЦСКА.
«В ЦСКА сейчас идет перестройка. Много опытных игроков покинули команду. В «Динамо» перестройка закончилась, а в ЦСКА она только начинается. Было понятно, что из-за ухода лидеров команда немного просядет.
Я так и думал, что ЦСКА ожидает спад. И не думал, что они будут в фаворитах регулярки. А плей-офф – это совсем другие игры. Там они сыграют получше», – отметил бывший главный тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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