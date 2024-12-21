Овечкин о «Вашингтоне»: «Приятнее выступать в команде-победителе, чем в той, которая то выигрывает, то проигрывает. Я рвусь в игру, самое главное – не спешить»
– Сейчас все российские новости спорта – о том, что Александр Овечкин после травмы уже тренируется с основным составом «Кэпиталc», но раньше Рождества в игру не вернется. Об этом сказал ваш тренер Спенсер Карбери.
– Наверное, вы все новости уже знаете. Мне тут даже добавить нечего!
– Но настроение у вас какое?
– Самое отличное. Рвусь в игру. Но когда я конкретно вернусь к матчам, вы узнаете из новостей – «Вашингтон» сделает заявление.
Я так понимаю, в телеграме много об этом пишут, как Овечкин тренируется.
– Что ни пост в хоккейном канале, то об этом! Но главное здесь – никуда не спешить, чтобы избежать рецидива. Это вам не я говорю, а вся Россия.
– Да, конечно. Самое главное – не спешить. Будем смотреть, как чувствует себя нога. Надо все делать с умом.
– «Вашингтон» очень хорошо играет. Сейчас вот победили «Каролину» (3:1), ваша команда возглавляет Восточную конференцию. А ведь этого никто не ждал!
– Конечно, я радуюсь таким успехам.
Всегда приятнее выступать в команде-победителе, чем в той, которая то выигрывает, то проигрывает. И в раздевалке хорошее настроение, и в тренерском штабе все довольны.
Жаль только, что получил травму. Но это хоккей. Здесь ничего не сделаешь.
А так, я с командой. Поддерживаю как могу. И надеюсь, что ребята будут так же продолжать играть, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
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