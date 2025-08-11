Глава Самарской области о ЦСК ВВС: «Наша задача – развивать клуб и систему хоккея в регионе. Мы наметили большие планы вместе с нашими надежными партнерами»
В воскресенье клуб, выступающий в Olimpbet ВХЛ, выиграл домашний предсезонный турнир – Кубок губернатора Самарской области. В нем также принимали участие «Южный Урал» (Орск), «Дизель» (Пенза) и АКМ (Тула).
«ЦСК ВВС – команда с богатой историей, славными традициями, многочисленными болельщиками. В этом году клуб отмечает свое 75-летие. Сегодня наша задача – развивать клуб ЦСК ВВС, всю систему хоккея в Самарской области.
Здесь мы вместе с нашими надежными партнерами наметили большие планы. Благодарю председателя совета директоров группы компаний «Полипласт» Александра Зинуровича Шамсутдинова за сотрудничество.
Дополнительный импульс развитию спорта в Самарской области, в том числе хоккея, даст проведение международного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в нашем регионе в начале ноября», – сказал Вячеслав Федорищев.