«Сибирь» и Овчинников расторгли соглашение. Форвард провел 7 матчей в сезоне и не набрал очков

«Сибирь» сообщила об уходе Дмитрия Овчинникова из клуба.

В прошедшее межсезонье нападающий вернулся в сибирский клуб из системы «Торонто».

Перед сезоном хоккеист получил травму и провел первую игру в чемпионате в октябре.

В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ Дмитрий Овчинников провел 7 матчей и не отметился результативными действиями при полезности «минус 3» и среднем игровом времени 08:26.