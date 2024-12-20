«Сибирь» и Овчинников расторгли соглашение. Форвард провел 7 матчей в сезоне и не набрал очков
«Сибирь» сообщила об уходе Дмитрия Овчинникова из клуба.
В прошедшее межсезонье нападающий вернулся в сибирский клуб из системы «Торонто».
Перед сезоном хоккеист получил травму и провел первую игру в чемпионате в октябре.
В нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ Дмитрий Овчинников провел 7 матчей и не отметился результативными действиями при полезности «минус 3» и среднем игровом времени 08:26.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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