Кросби набрал 1+3 в игре с «Нэшвиллом» – 41-й матч с 4+ очками за карьеру в НХЛ. Это 1-й результат среди действующих игроков, у Макдэвида – 40
Сидни Кросби набрал 1+3 с «Нэшвиллом» – 41-й матч с 4+ очками за карьеру в НХЛ.
Капитан «Питтсбурга» забросил шайбу и сделал 3 результативные передачи в матче с «Предаторс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 37-летнего канадца стало 35 (9+26) очков в 34 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4». Форвард прервал безголевую серию из 10 матчей.
Игра с 4+ очками стала для Кросби 41-й за карьеру в регулярках лиги. Он делит 18-е место в истории лиги по их числу с Адамом Оутсом. В топ-5 входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60).
Среди действующих игроков в топ-5 также входят Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 40), Александр Овечкин («Вашингтон», 32), Никита Кучеров («Тампа», 31) и Евгений Малкин («Питтсбург», 30).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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