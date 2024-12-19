«Монреаль» обменял Бэррона в «Нэшвилл» на Каррье
«Монреаль» и «Нэшвилл» произвели обмен защитниками.
«Канадиенс» получили Александра Каррье, а «Предаторс» – Джастина Бэррона.
23-летний Бэррон в этом сезоне НХЛ сыграл за «Монреаль» 17 матчей и забил 1 гол при показателе полезности «минус 4». Его статистика – здесь.
28-летний Каррье провел за «Нэшвилл» 28 игр и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «минус 14». Его статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Нэшвилла»
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