«Монреаль» обменял Бэррона в «Нэшвилл» на Каррье

«Монреаль» и «Нэшвилл» произвели обмен защитниками.

«Канадиенс» получили Александра Каррье, а «Предаторс» – Джастина Бэррона.

23-летний Бэррон в этом сезоне НХЛ сыграл за «Монреаль » 17 матчей и забил 1 гол при показателе полезности «минус 4». Его статистика – здесь .

28-летний Каррье провел за «Нэшвилл » 28 игр и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «минус 14». Его статистика – здесь .