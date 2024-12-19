Бобровский выиграл 6 из 7 последних матчей. Он отбил 26 из 27 бросков «Миннесоты», одержав 15-ю победу в сезоне
Сергей Бобровский выиграл 6 из 7 последних матчей.
Вратарь «Флориды» отразил 26 из 27 бросков в игре с «Миннесотой» (6:1).
Всего в 22 матчах текущего чемпионата НХЛ у россиянина 15 побед при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,88.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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