Бобровский выиграл 190-й матч на выезде и разделил 7-е место в истории НХЛ с Джозефом
Сергей Бобровский вышел на 7-е место в истории НХЛ по победам на выезде.
Вратарь «Флориды» отразил 17 из 18 бросков в гостевом матче против «Сиэтла» (2:1 Б).
Эта победа стала для Сергея Бобровского 190-й на выезде.
Он повторил достижение Кертиса Джозефа (190), разделив с ним 7-е место в истории НХЛ по количеству побед в гостевых играх.
6-е место занимает Хенрик Лундквист (196 побед на выезде), 5-е – Роберто Луонго (198), 4-е – Патрик Руа (204).
3-м идет Эд Белфор (206), 2-м – Марк-Андре Флери (241). Рекордсмен – Мартин Бродер (310).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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