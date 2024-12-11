Бобровский выиграл 190-й матч на выезде и разделил 7-е место в истории НХЛ с Джозефом

Сергей Бобровский вышел на 7-е место в истории НХЛ по победам на выезде.

Вратарь «Флориды» отразил 17 из 18 бросков в гостевом матче против «Сиэтла» (2:1 Б).

Эта победа стала для Сергея Бобровского 190-й на выезде.

Он повторил достижение Кертиса Джозефа (190), разделив с ним 7-е место в истории НХЛ по количеству побед в гостевых играх.

6-е место занимает Хенрик Лундквист (196 побед на выезде), 5-е – Роберто Луонго (198), 4-е – Патрик Руа (204).

3-м идет Эд Белфор (206), 2-м – Марк-Андре Флери (241). Рекордсмен – Мартин Бродер (310).