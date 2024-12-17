Барр после 5:3 с «Сибирью»: «Авангард» хочет играть более агрессивно. Очень впечатлен уровнем хоккея, мастерства игроков в России»

Дэйв Барр оценил победу «Авангарда» над «Сибирью».

Омский клуб выиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

– Мы начали неплохо, но затем потери сказались на том, что «Сибирь » смогла вернуться в игру, использовать свои моменты. Но наша команда тоже перестроилась и воспользовалась своими шансами.

– Что стало удивлением в вашем первом матче?

– Очень впечатлен уровнем хоккея, мастерства игроков в России. Обе команды здорово играли в пас – это главное впечатление. Было приятно наблюдать за матчем. Теперь мы идем дальше, – сказал помощник главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр.

Также Барр рассказал о том, какие изменения в игре клуба планирует тренерский штаб.

– «Авангард» стал играть в более атакующий хоккей. Ваш штаб такое направление выбрал, готовы ли вы к ошибкам в обороне?

– Безусловно, мы видели, мы это понимаем. Действительно, мы хотим играть более агрессивно сейчас, это сказывается.

Кто-то оказывается в непозиции при игре в пас, но они учатся, приспосабливаются, потому что до этого «Авангард » так не играл, – сказал Барр.