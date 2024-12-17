🚨Спортс’’ ищет автора и редактора в Хоккей

Хоккейный раздел Спортса’’ открывает трансферное окно

Кого мы ищем? Человека, который любит и понимает хоккей, внимательно следит за матчами КХЛ и НХЛ, ориентируется в стилистике Спортса’‘, способен искать сюжеты для себя и других, оперативно писать и редактировать других авторов.

Что нужно? Грамотность, хороший русский (и желательно английский), готовность адаптироваться к нашим форматам. Опыт работы в других СМИ приветствуется.

Работа – возможна удаленная (можно и в офисе), из любого города любой страны.

Зарплата обсуждается по итогам собеседования.

Напишите на kopachev@sports.ru.

А внутри:

• Расскажите о себе самое важное: почему вы хотите у нас работать, где писали раньше, пришлите примеры лучших работ.

• Предложите пять тем для постов, которые могли бы выйти на главной странице Спортса’’ – не связанных напрямую с результатами матчей и другими событиями, быстро теряющими актуальность

В теме письма укажите «Хоккейный автор/редактор, Спортс».