🚨Спортс’’ ищет автора и редактора в Хоккей
Хоккейный раздел Спортса’’ открывает трансферное окно
Кого мы ищем? Человека, который любит и понимает хоккей, внимательно следит за матчами КХЛ и НХЛ, ориентируется в стилистике Спортса’‘, способен искать сюжеты для себя и других, оперативно писать и редактировать других авторов.
Что нужно? Грамотность, хороший русский (и желательно английский), готовность адаптироваться к нашим форматам. Опыт работы в других СМИ приветствуется.
Работа – возможна удаленная (можно и в офисе), из любого города любой страны.
Зарплата обсуждается по итогам собеседования.
Напишите на kopachev@sports.ru.
А внутри:
• Расскажите о себе самое важное: почему вы хотите у нас работать, где писали раньше, пришлите примеры лучших работ.
• Предложите пять тем для постов, которые могли бы выйти на главной странице Спортса’’ – не связанных напрямую с результатами матчей и другими событиями, быстро теряющими актуальность
В теме письма укажите «Хоккейный автор/редактор, Спортс».
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