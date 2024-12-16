Морис о 2 поражениях «Флориды» с общим счетом 0:7: «Атака меня не беспокоит. Защита – отстой, нужно это исправить, иначе получим 15 шайб от «Эдмонтона»

Пол Морис высказался о 2 поражениях «Флориды» с общим счетом 0:7.

«Пантерс» уступили «Ванкуверу » (0:4) и «Калгари » (0:3) в гостевых матчах. При этом на счету действующих обладателей Кубка Стэнли только 1 гол с игры в ходе турне по Западу – «Сиэтл» был обыгран в серии буллитов (2:1 Б).

В следующем матче «Флорида » сыграет с «Эдмонтоном» 16 декабря (начало по московскому времени – 17 декабря в 04:30).

«Атака меня не беспокоит. У всех бывают временные трудности. Наша защита при быстрых атаках соперника – это отстой. Сплошная самоволка. Если мы будем так играть против «Эдмонтона », то получим 15 шайб.

Мне нужно это исправить. Это и моя ответственность как тренера – не нашел нужных слов, чтобы заставить команду играть по-другому. Я постараюсь их найти. В остальном не могу сказать, что меня что-либо волнует в нашей игре», – сказал главный тренер южан.