Морис о 2 поражениях «Флориды» с общим счетом 0:7: «Атака меня не беспокоит. Защита – отстой, нужно это исправить, иначе получим 15 шайб от «Эдмонтона»
«Пантерс» уступили «Ванкуверу» (0:4) и «Калгари» (0:3) в гостевых матчах. При этом на счету действующих обладателей Кубка Стэнли только 1 гол с игры в ходе турне по Западу – «Сиэтл» был обыгран в серии буллитов (2:1 Б).
В следующем матче «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» 16 декабря (начало по московскому времени – 17 декабря в 04:30).
«Атака меня не беспокоит. У всех бывают временные трудности. Наша защита при быстрых атаках соперника – это отстой. Сплошная самоволка. Если мы будем так играть против «Эдмонтона», то получим 15 шайб.
Мне нужно это исправить. Это и моя ответственность как тренера – не нашел нужных слов, чтобы заставить команду играть по-другому. Я постараюсь их найти. В остальном не могу сказать, что меня что-либо волнует в нашей игре», – сказал главный тренер южан.
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