Вратарь «Каролины» Токарски провел 1-й матч в НХЛ с февраля 2023 года. Он отразил 27 из 28 бросков «Коламбуса» и стал 1-й звездой
Вратарь «Каролины» Дастин Токарски провел 1-й матч в НХЛ с февраля 2023 года.
35-летний голкипер вышел в старте на матч против «Коламбуса» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отразил 27 из 28 бросков и был признан первой звездой встречи.
В прошлый раз в НХЛ он играл в феврале 2023 года за «Питтсбург». Всего в лиге у него 81 матч и 24 победы (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,12).
Канадец присоединился к «Харрикейнс» в декабре, подписав двусторонний контракт до конца сезона. Сейчас он составляет тандем с Петром Кочетковым, сегодня оставшимся в запасе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем