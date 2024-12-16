Вратарь «Каролины» Токарски провел 1-й матч в НХЛ с февраля 2023 года. Он отразил 27 из 28 бросков «Коламбуса» и стал 1-й звездой

Вратарь «Каролины» Дастин Токарски провел 1-й матч в НХЛ с февраля 2023 года.

35-летний голкипер вышел в старте на матч против «Коламбуса » (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ . Он отразил 27 из 28 бросков и был признан первой звездой встречи.

В прошлый раз в НХЛ он играл в феврале 2023 года за «Питтсбург». Всего в лиге у него 81 матч и 24 победы (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,12).

Канадец присоединился к «Харрикейнс» в декабре, подписав двусторонний контракт до конца сезона. Сейчас он составляет тандем с Петром Кочетковым, сегодня оставшимся в запасе.