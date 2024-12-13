«Нэшвилл» прервал серию из 8 поражений и ушел с последнего места в НХЛ. О’Райлли вернулся после травмы и набрал 2+1 в матче с «Далласом»
«Нэшвилл» прервал серию из 8 поражений подряд и ушел с последнего места в НХЛ.
Команда под руководством Эндрю Брюнетта обыграла «Даллас» (4:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой матча стал вернувшийся после травмы форвард «Предаторс» Райан О’Райлли с 3 (2+1) очками.
Второй – вратарь клуба из Теннесси Юстус Аннунен, одержавший первую победу в составе новой команды при 35 отраженных бросках из 36.
«Нэшвилл» (22 очка в 30 играх) ушел с последнего места в общей таблице лиги. Клуб идет 31-м, а на 32-м месте располагается «Чикаго» (20 в 29).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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