«Нэшвилл» прервал серию из 8 поражений и ушел с последнего места в НХЛ. О’Райлли вернулся после травмы и набрал 2+1 в матче с «Далласом»

«Нэшвилл» прервал серию из 8 поражений подряд и ушел с последнего места в НХЛ.

Команда под руководством Эндрю Брюнетта обыграла «Даллас » (4:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

Первой звездой матча стал вернувшийся после травмы форвард «Предаторс» Райан О’Райлли с 3 (2+1) очками.

Второй – вратарь клуба из Теннесси Юстус Аннунен, одержавший первую победу в составе новой команды при 35 отраженных бросках из 36.

«Нэшвилл » (22 очка в 30 играх) ушел с последнего места в общей таблице лиги. Клуб идет 31-м, а на 32-м месте располагается «Чикаго» (20 в 29).