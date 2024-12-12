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  • Юрзинов про фильм о Суперсерии-1972: «Почему на этом остановились? Надо брать пример с Европы и Америки. У нас много побед – должен работать конвейер по производству таких фильмов!»
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Юрзинов про фильм о Суперсерии-1972: «Почему на этом остановились? Надо брать пример с Европы и Америки. У нас много побед – должен работать конвейер по производству таких фильмов!»

Владимир Юрзинов отметил, что в России редко вспоминают великие хоккейные победы.

– Меня радует, что сборная старается привлекать внимание к истории нашего хоккея. Это очень важно. И именно в этом мы отстаем от Северной Америки.

Возьмите ту же Суперсерию-1974. В отличие от не менее великих матчей Суперсерии-1972 о событиях 1974 года в России редко вспоминают, хотя это одна из самых славных и победных страниц нашего хоккея. Нельзя так быстро их переворачивать!

– Иногда кажется, что это в нашем менталитете – помнить поражения и забывать победы?

– Давайте не будем углубляться во все эти обсуждения. Правильно делает штаб нашей сборной, когда вспоминает великие победы, привлекает к ним внимание.

Столько споров вокруг «Красной машины» – но ведь эта идея работает, заставляет вспомнить свое славное прошлое.

Вообще тема нашей истории действительно болезненная. Сегодня у нас есть несколько каналов хоккейного ТВ. Значит, есть возможности на постоянной основе показывать лучшие матчи и лучшие турниры национальной сборной. Таких матчей и таких турниров – много, Суперсерии 1972 и 1974 годов – лишь некоторые из них.

Не знаю, есть ли у тех же североамериканцев исключительно хоккейные телеканалы. Но знаю, что свою хоккейную историю они знают назубок – от мала до велика.

У нас хоккей на экранах – 24 часа в сутки, но почему-то свои великие победы, а также поражения мы редко вспоминаем. Не вижу в этом логики. Но вижу большую проблему.

То же самое – в кинематографе. Несколько лет назад сделали замечательный шаг – сняли фильм по Суперсерии-1972. Но почему на этом остановились? У нас много побед – и должен работать целый конвейер по производству таких фильмов! 

Вот где надо брать пример с Европы и особенно Америки, где на своих успехах воспитывают целые поколения и где понимают, что без прошлого не будет будущего, – сказал консультант «России 25» и СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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