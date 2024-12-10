Брюнетт о 15-м месте «Нэшвилла» на Западе: «Мы могли бы отправить в запас каждого хоккеиста команды»
Эндрю Брюнетт критически высказался в сторону хоккеистов «Нэшвилла».
Команда проиграла семь матчей подряд в чемпионате НХЛ и находится на 15-й позиции в таблице Западной конфернеции.
«Мы могли бы отправить в запас каждого хоккеиста нашей команды. Но им нужно играть. В разных моменты я думал о том, что вывести лидеров из состава.
Но ты не можешь сделать что-то, чтобы что-то сделать. Это ложная вещь, а хоккеисты все видят насквозь.
Настанет ли время отправлять лидеров в запас? Может быть.
Но говоря так, каждому нужно нести ответственность. Но им не нравится, когда от них требуют ответственности. Вот тут-то все и становится сложнее. Я им говорю: «Как насчет того, чтобы вы играли лучше?» – сказал главный тренер «Предаторс» Эндрю Брюнетт.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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