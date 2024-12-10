Брюнетт о 15-м месте «Нэшвилла» на Западе: «Мы могли бы отправить в запас каждого хоккеиста команды»

Эндрю Брюнетт критически высказался в сторону хоккеистов «Нэшвилла».

Команда проиграла семь матчей подряд в чемпионате НХЛ и находится на 15-й позиции в таблице Западной конфернеции.

«Мы могли бы отправить в запас каждого хоккеиста нашей команды. Но им нужно играть. В разных моменты я думал о том, что вывести лидеров из состава.

Но ты не можешь сделать что-то, чтобы что-то сделать. Это ложная вещь, а хоккеисты все видят насквозь.

Настанет ли время отправлять лидеров в запас? Может быть.

Но говоря так, каждому нужно нести ответственность. Но им не нравится, когда от них требуют ответственности. Вот тут-то все и становится сложнее. Я им говорю: «Как насчет того, чтобы вы играли лучше?» – сказал главный тренер «Предаторс» Эндрю Брюнетт.