Шестеркин о контракте с «Рейнджерс»: «Мы постараемся вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк. Было очень тяжело выносить весь этот шум»

Игорь Шестеркин прокомментировал подписание нового контракта с «Рейнджерс».

Голкипер подписал новое соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата – 11,5 млн, рекорд для вратарей в истории лиги).

«Это очень много значит для меня. Я хочу поблагодарить владельца Джеймса Долана, генерального менеджера Криса Друри и всю организацию «Рейнджерс », которые сделали это возможным.

Я буду стараться изо всех сил, и мы постараемся вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк.

Хочу поблагодарить всех болельщиков «Рейнджерс», потому что они сильно нас поддерживают. Мы будем играть для них, играть за наши семьи.

Честно говоря, было очень тяжело выносить весь этот шум. Но сейчас все завершилось, договор подписан, поэтому я могу сосредоточиться на хоккее», – сказал Игорь Шестеркин .