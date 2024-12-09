Воробьев не перейдет в «Авангард» из СКА (Артур Хайруллин)

Михаил Воробьев не перейдет в «Авангард».

Об этом сообщил Артур Хайруллин.

«Михаила Воробьева не будет в «Авангарде ». По крайней мере, до конца этого сезона.

Возможно, тренерский штаб СКА все-таки вернет в состав одного из умнейших игроков лиги», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Михаил Воробьев набрал 12 (5+7) очков при полезности «плюс 6» в 23 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .