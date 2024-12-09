Воробьев не перейдет в «Авангард» из СКА (Артур Хайруллин)
Михаил Воробьев не перейдет в «Авангард».
Об этом сообщил Артур Хайруллин.
«Михаила Воробьева не будет в «Авангарде». По крайней мере, до конца этого сезона.
Возможно, тренерский штаб СКА все-таки вернет в состав одного из умнейших игроков лиги», – написал журналист «Спорт-Экспресса».
В нынешнем сезоне Михаил Воробьев набрал 12 (5+7) очков при полезности «плюс 6» в 23 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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