Форвард «Сиэтла» Райт забил в 3-м матче подряд. У 20-летнего игрока 6+3 в последних 8 играх в НХЛ

Форвард «Сиэтла» Шейн Райт забил в 3-м матче подряд.

20-летний нападающий «Кракена» стал автором победного гола в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (7:5) и был признан третьей звездой.

В активе 4-го номера драфта-2022 стало 11 (7+4) очков в 26 играх в текущем сезоне при среднем времени на льду 12:51. При этом 9 (6+3) баллов он набрал в последних 8 матчах.

Райт проводит первый полноценный сезон в НХЛ, но не считается новичком, так как сыграл по 8 матчей в двух предыдущих сезонах.