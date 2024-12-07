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  • Владимир Плющев: «Играть матчи со счетами 1:0, 2:1 – не для ЦСКА. Странно, что кто-то всерьез думает о возрождении великого клуба с таким подходом»
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Владимир Плющев: «Играть матчи со счетами 1:0, 2:1 – не для ЦСКА. Странно, что кто-то всерьез думает о возрождении великого клуба с таким подходом»

Владимир Плющев поделился мыслями о ЦСКА.

«Как ни посмотри на их игру, все равно это не тот ЦСКА, который задавал раньше моду и тон в советском и немного в российском хоккее.

То, что люди там декларируют, что они хотят что-то возродить, это от лукавого, потому что нынешняя команда ничем не похожа на ту легендарную – ни по стилю игры, ни по характеру, ни по организации.

Играть матчи со счетами вроде 1:0, 1:1, 2:1 – это не для ЦСКА. Странно, что кто-то всерьез думает о возрождении того великого клуба с таким подходом.

Ни руководители, ни тренеры – далеко не те люди, которые знают историю и культуру ЦСКА», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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