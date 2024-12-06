Мэттью Ткачак – 1-й игрок в истории «Флориды» с 9 очками на отрезке из 2 игр. У него 1+4 с «Филадельфией» после 2+2 с «Питтсбургом»

Мэттью Ткачак – 1-й игрок в истории «Флориды» с 9 очками на отрезке из 2 игр.

Форвард «Пантерс» набрал 5 (1+4) очков в игре с «Филадельфией» (7:5) в регулярном чемпионате НХЛ и был признан первой звездой.

В предыдущем матче – против «Питтсбурга» (4:5 ОТ) – в активе 26-летнего американца было 4 (2+2) балла.

Он стал первым игроком в истории клуба, набравшим 9 очков на отрезке из 2 игр.

Всего в текущем сезоне у Ткачака 28 (8+20) баллов в 22 играх при полезности «минус 3».