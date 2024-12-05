Вячеслав Фетисов: «Разочаровало, что мы показывали ЧМ по хоккею и Евро-2024. Это предательство!»

Вячеслав Фетисов назвал предательством показ ЧМ по хоккею и Евро-2024 в России.

«Разочаровало то, что мы показывали чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу , где не было наших спортсменов.

Это предательство!» – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Напомним, Россия была отстранена от участия в соревнованиях под эгидой ИИХФ, ФИФА и УЕФА.