Проспект «Питтсбурга» Мурашов – лучший новичок ноября в ECHL. Вратарь выиграл 6 из 7 матчей, пропуская в среднем 2,12 шайбы

Сергей Мурашов признан лучшим новичком ноября в ECHL.

В прошлом месяце вратарь, выступающий за «Уилинг Нэйлерс», одержал 6 побед в 7 матчах, пропуская в среднем 2,12 шайбы и отражая 93,5% бросков.

В общей сложности Сергей Мурашов провел 9 матчей в лиге Восточного побережья в этом сезоне, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,9% бросков.

В прошедшее межсезонье голкипер подписал соглашение с «Питтсбургом ».