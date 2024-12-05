Проспект «Питтсбурга» Мурашов – лучший новичок ноября в ECHL. Вратарь выиграл 6 из 7 матчей, пропуская в среднем 2,12 шайбы
Сергей Мурашов признан лучшим новичком ноября в ECHL.
В прошлом месяце вратарь, выступающий за «Уилинг Нэйлерс», одержал 6 побед в 7 матчах, пропуская в среднем 2,12 шайбы и отражая 93,5% бросков.
В общей сложности Сергей Мурашов провел 9 матчей в лиге Восточного побережья в этом сезоне, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,9% бросков.
В прошедшее межсезонье голкипер подписал соглашение с «Питтсбургом».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ECHL
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