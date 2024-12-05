Проспект «Юты» Игинла пропустит остаток сезона после операции на бедре
Тидж Игинла пропустит остаток сезона из-за травмы.
18-летний нападающий системы «Юты» перенес операцию на бедре и выбыл до завершения этого сезона.
В нынешнем сезоне Тидж Игинла набрал 32 (14+18) очка в 21 матче чемпионата за «Келоуну» в Западной хоккейной лиге.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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