Проспект «Юты» Игинла пропустит остаток сезона после операции на бедре

Тидж Игинла пропустит остаток сезона из-за травмы.

18-летний нападающий системы «Юты» перенес операцию на бедре и выбыл до завершения этого сезона.

В нынешнем сезоне Тидж Игинла набрал 32 (14+18) очка в 21 матче чемпионата за «Келоуну» в Западной хоккейной лиге.