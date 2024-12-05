Алексей Терещенко: «Спартак» играет очень вальяжно, в команде ноль дисциплины. Надо действовать более структурно, в первую очередь – в обороне»

Алексей Терещенко поделился мнением относительно игры «Спартака».

«Спартак » играет очень вальяжно. В команде ноль дисциплины. Сами хоккеисты и тренеры об этом говорят.

Все проблемы «Спартака» в отсутствии игровой дисциплины. Она же не из воздуха берется, ее надо создавать. «Спартаку» надо над этим работать.

Так что красно-белым надо действовать более структурно. В первую очередь – в обороне.

Никто не говорит, что надо сидеть весь матч в защите. Надо просто грамотно играть и выполнять свои обязанности», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .