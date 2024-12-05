Алексей Терещенко: «Спартак» играет очень вальяжно, в команде ноль дисциплины. Надо действовать более структурно, в первую очередь – в обороне»
Алексей Терещенко поделился мнением относительно игры «Спартака».
«Спартак» играет очень вальяжно. В команде ноль дисциплины. Сами хоккеисты и тренеры об этом говорят.
Все проблемы «Спартака» в отсутствии игровой дисциплины. Она же не из воздуха берется, ее надо создавать. «Спартаку» надо над этим работать.
Так что красно-белым надо действовать более структурно. В первую очередь – в обороне.
Никто не говорит, что надо сидеть весь матч в защите. Надо просто грамотно играть и выполнять свои обязанности», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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