Кузнецов о Петербурге: «Хожу по улицам – меня никто не знает. Сходили в парк – ни один не подошел. Завел дочь в школу, говорят: «Чем вы заниматесь?». Я думаю: «Вот это рай, вот это кайф»

Евгений Кузнецов рассказал, что его не узнают в Санкт-Петербурге.

В прошедшее межсезонье нападающий перешел в СКА из «Каролины».

– Во всем есть один плюс – почему Санкт-Петербург. Надо объяснить людям. Прошло три месяца.

Я хожу по улицам – меня никто не знает. Мы сходили в парк, чтобы покататься на аттракционах – ни один человек не подошел. Мы заходим в ресторан – никто не знает.

Я завел дочь в школу, говорю, что поехал и через неделю буду.

Мне говорят: «А вы куда?». Говорю: «Ну вот, поездка Магнитогорск – Тольятти – Ярославль». [Отвечают]: «О, да, чем вы заниматесь?». Я думаю: «Вот это рай, вот это кайф».

– Питер – суперхоккейный город. Они должны привыкнуть к тебе.

– Ну, блин, я просто не хожу по этим местам (смеется), – сказал Евгений Кузнецов .