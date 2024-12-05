Кузнецов о Петербурге: «Хожу по улицам – меня никто не знает. Сходили в парк – ни один не подошел. Завел дочь в школу, говорят: «Чем вы заниматесь?». Я думаю: «Вот это рай, вот это кайф»
Евгений Кузнецов рассказал, что его не узнают в Санкт-Петербурге.
В прошедшее межсезонье нападающий перешел в СКА из «Каролины».
– Во всем есть один плюс – почему Санкт-Петербург. Надо объяснить людям. Прошло три месяца.
Я хожу по улицам – меня никто не знает. Мы сходили в парк, чтобы покататься на аттракционах – ни один человек не подошел. Мы заходим в ресторан – никто не знает.
Я завел дочь в школу, говорю, что поехал и через неделю буду.
Мне говорят: «А вы куда?». Говорю: «Ну вот, поездка Магнитогорск – Тольятти – Ярославль». [Отвечают]: «О, да, чем вы заниматесь?». Я думаю: «Вот это рай, вот это кайф».
– Питер – суперхоккейный город. Они должны привыкнуть к тебе.
– Ну, блин, я просто не хожу по этим местам (смеется), – сказал Евгений Кузнецов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: страница СКА в «ВКонтакте»
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