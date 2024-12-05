Андрей Коваленко: «В «Авангарде» не просматривается никакой стратегии. Канадцам создают щадящие условия – этот сезон станет экспериментальным, скорее всего»

Андрей Коваленко поделился мыслями относительно ситуации в «Авангарде».

– В последние недели в центре внимания – игровой и кадровый кризисы в «Авангарде». Интересна ваша оценка – как одного из прославленных ветеранов клуба.

– Действительно, «Авангард» для меня – не посторонний клуб, слежу, переживаю. В те годы, когда в нем выступал, видел, что настроение всего Омска целиком и полностью зависело от результатов «ястребов».

Нам удавалось Омск радовать, в частности привезли в регион Кубок европейских чемпионов. Представляю, какие переживания сейчас в Омске и области.

Вчера «Авангард» после смены тренеров наконец-то победил, но это, подозреваю, кратковременный всплеск, который пришелся на матч отнюдь не с лидером – с «Сочи», который к тому же прилетел с Дальнего Востока.

Самое обидное, что в «Авангарде» не просматривается никакой стратегии. Хоккеисты покупаются и продаются пачками, у команды нет лица – ни игрового, ни кадрового.

Именно это отличает нынешний «Авангард» от предшественников, в том числе от нашей команды. В худшую сторону.

– Как оцените приглашение канадских тренеров?

– Много лет выступал в НХЛ, но с такими ребятами, как новые тренеры «Авангарда» Буше и Барр, не знаком и вроде бы не пересекался. Поэтому трудно оценить их уровень.

А ситуация, когда о канадцах все написано в прессе, но их нужно ждать чуть ли не месяц, ко второй половине декабря, – вообще анекдотическая. Она, по сути, подвешивает всю команду – от игроков до тренеров.

– Назначение канадцев – шаг к выходу из кризиса?

– Судя по прессе, им дают контракты на полтора года.

То есть нынешний сезон, по сути, списывается, ведь канадским ребятам потребуется адаптация на новом континенте, в новом регионе и новой лиге,

Предположу, что в самом начале в игре «Авангарда» будет всплеск, каждый постарается канадцам что-то показать и доказать.

Но в целом этот сезон, скорее всего, станет экспериментальным – и под давлением новые тренеры будут работать только в следующем сезоне. То есть как это часто у нас бывает, канадцам создают щадящие условия, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.