«Авангард» выиграл 4 из 6 последних матчей. Клуб идет 9-м на Востоке
«Авангард» выиграл 4 из 6 последних матчей.
Сегодня команда под руководством Андрея Подконицки разгромила «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ – 6:0.
В 6 последних матчах омичи одержали 4 победы, уступив только «Автомобилисту» (2:4) и «Северстали» (2:4). Команда занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков после 32 игр.
7 декабря «Авангард» примет «Автомобилист».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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