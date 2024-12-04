«Авангард» выиграл 4 из 6 последних матчей. Клуб идет 9-м на Востоке

«Авангард» выиграл 4 из 6 последних матчей.

Сегодня команда под руководством Андрея Подконицки разгромила «Сочи » в Фонбет Чемпионате КХЛ – 6:0.

В 6 последних матчах омичи одержали 4 победы, уступив только «Автомобилисту» (2:4) и «Северстали» (2:4). Команда занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков после 32 игр.

7 декабря «Авангард » примет «Автомобилист».