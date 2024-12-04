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Шараканов интересен клубам НХЛ. Защитника могут выбрать на драфте-2025 (Артур Хайруллин)

Магомед Шараканов интересен клубам НХЛ.

Как сообщает журналист Артур Хайруллин, несколько клубов Национальной хоккейной лиги заинтересованы в выборе российского защитника на драфте-2025.

Шараканов родился 11 октября 2004 года и может принять участие на драфте в следующем году.

В текущем сезоне защитник выступает за «Ладу» на правах аренды из «Динамо». На его счету 11 (3+8) очков в 31 матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Драфт НХЛ
logoКХЛ
logoНХЛ
logoМагомед Шараканов
logoДинамо Москва
logoЛада
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