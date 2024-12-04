Шараканов интересен клубам НХЛ. Защитника могут выбрать на драфте-2025 (Артур Хайруллин)

Магомед Шараканов интересен клубам НХЛ.

Как сообщает журналист Артур Хайруллин, несколько клубов Национальной хоккейной лиги заинтересованы в выборе российского защитника на драфте-2025.

Шараканов родился 11 октября 2004 года и может принять участие на драфте в следующем году.

В текущем сезоне защитник выступает за «Ладу» на правах аренды из «Динамо ». На его счету 11 (3+8) очков в 31 матче Фонбет Чемпионата КХЛ.