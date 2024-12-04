Дмитрий Орлов: «Вашингтон» – одна из самых сильных команд НХЛ. Овечкин понимает – чем команда будет лучше, тем не только результатов можно добиться, но и рекорд быстрее побить»
– Многие считали, что «Вашингтон» сейчас станет только работать на рекорд Овечкина. Но и весной «Столичные» до плей-офф с трудом, но дошли, а сейчас вовсе одни из лидеров НХЛ. Насколько, по-вашему, в мощном летнем доукомплектовании важна была роль Ови, просил ли он об этом руководство?
– Возможно. Конечно, он был в этом заинтересован.
Саша понимает, что осталось два года контракта – и чем команда будет лучше, тем не только больших результатов можно будет добиться, но и рекорд быстрее побить.
В последние годы карьеры особенно остро хочется получать удовольствие от хоккея, чтобы потом ни о чем не жалеть, и приятнее играть с сильными партнерами. И, может, выиграть второй трофей.
Менеджмент «Вашингтона» проделал хорошую работу. Мы с ними играли, и видно, что «столичные» тоже действуют по системе, тренер наладил хорошую игру в обороне.
Они допускают не так много бросков соперников, у них в этом плане хорошая статистика, – и при этом очень много забивают. Виден рисунок игры, и «Вашингтон» сейчас – одна из самых сильных команд лиги.
– Карбери не трогали в прошлом году, когда не все складывалось, – и сейчас виден эффект того, что его оставили в покое.
– Да, и, думаю, помогло то, что он был в системе «Вашингтона», работал в фарм-клубе, многое знал изнутри.
В итоге сейчас обе стороны наверняка довольны, и думаю, что «Кэпиталс» ждет светлое будущее, – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.
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