«Простите за мой французский, но это полное дерьмо. Оставили друг друга на растерзание». Форвард «Баффало» Так о поражении от «Колорадо», ведя 4:0

Алекс Так подверг критике «Баффало» после поражения от «Колорадо».

«Сэйбрс» вели 4:0 по ходу первого периода и 4:1 – после второго, но проиграли 4:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ . «Эвеланш» перебросали соперника со счетом 42:30.

«Это полное дерьмо, если честно. Простите за мой французский, но как есть, так есть.

Мы оставили [вратаря] Юкко-Пекка Луукконена на растерзание, оставили друг друга на растерзание. Мы не отрабатывали друг за друга после первого периода.

Мы думали, что и дальше все пойдет легко, думали, что соперник не выберется. Но это бывшие обладатели Кубка Стэнли...

Нельзя давать им такие возможности. Это полный отстой», – сказал нападающий «Баффало » Алекс Так .