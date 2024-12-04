«Простите за мой французский, но это полное дерьмо. Оставили друг друга на растерзание». Форвард «Баффало» Так о поражении от «Колорадо», ведя 4:0
Алекс Так подверг критике «Баффало» после поражения от «Колорадо».
«Сэйбрс» вели 4:0 по ходу первого периода и 4:1 – после второго, но проиграли 4:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Эвеланш» перебросали соперника со счетом 42:30.
«Это полное дерьмо, если честно. Простите за мой французский, но как есть, так есть.
Мы оставили [вратаря] Юкко-Пекка Луукконена на растерзание, оставили друг друга на растерзание. Мы не отрабатывали друг за друга после первого периода.
Мы думали, что и дальше все пойдет легко, думали, что соперник не выберется. Но это бывшие обладатели Кубка Стэнли...
Нельзя давать им такие возможности. Это полный отстой», – сказал нападающий «Баффало» Алекс Так.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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