Маккиннон набрал 2+1 при 9 бросках в матче с «Баффало». У форварда «Колорадо» 39 очков в 26 играх сезона

Нэтан Маккиннон признан первой звездой матча против «Баффало».

«Колорадо » выиграл 5:4 в игре регулярного чемпионата НХЛ , но по ходу первого периода уступал 0:4.

Нападающий «Эвеланш» Нэтан Маккиннон набрал три очка в матче, сделав дубль и отметившись голевой передачей.

Также канадец заработал полезность «плюс 1», нанес девять бросков и провел на льду 23:33 (1:42 – в большинстве, 0:04 – в меньшинстве).

В этом сезоне форвард набрал 39 (9+30) очков в 26 матчах чемпионата.

В гонке лучших бомбардиров Маккиннон делит первое место вместе с Мартином Нечасом из «Каролины».