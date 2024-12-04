Маккиннон набрал 2+1 при 9 бросках в матче с «Баффало». У форварда «Колорадо» 39 очков в 26 играх сезона
Нэтан Маккиннон признан первой звездой матча против «Баффало».
«Колорадо» выиграл 5:4 в игре регулярного чемпионата НХЛ, но по ходу первого периода уступал 0:4.
Нападающий «Эвеланш» Нэтан Маккиннон набрал три очка в матче, сделав дубль и отметившись голевой передачей.
Также канадец заработал полезность «плюс 1», нанес девять бросков и провел на льду 23:33 (1:42 – в большинстве, 0:04 – в меньшинстве).
В этом сезоне форвард набрал 39 (9+30) очков в 26 матчах чемпионата.
В гонке лучших бомбардиров Маккиннон делит первое место вместе с Мартином Нечасом из «Каролины».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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