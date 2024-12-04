Георгиев пропустил 4 шайбы после 8 бросков к 12-й минуте игры с «Баффало». «Колорадо» проигрывал 0:4 и выиграл 5:4
Александр Георгиев был заменен по ходу первого периода матча с «Баффало».
«Колорадо» обыграл «Сэйбрс» (5:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
При этом команда тренера Джареда Беднара уступала 0:4 к 12-й минуте первого периода.
Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев пропустил 4 шайбы после 8 бросков и был заменен на Скотта Уэджвуда, отразившего впоследствии все 22 броска соперника.
После двух периодов «Колорадо» проигрывал 1:4, но в третьем отрезке матча забросил четыре безответных шайбы.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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