Георгиев пропустил 4 шайбы после 8 бросков к 12-й минуте игры с «Баффало». «Колорадо» проигрывал 0:4 и выиграл 5:4

Александр Георгиев был заменен по ходу первого периода матча с «Баффало».

«Колорадо » обыграл «Сэйбрс» (5:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

При этом команда тренера Джареда Беднара уступала 0:4 к 12-й минуте первого периода.

Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев пропустил 4 шайбы после 8 бросков и был заменен на Скотта Уэджвуда, отразившего впоследствии все 22 броска соперника.

После двух периодов «Колорадо» проигрывал 1:4, но в третьем отрезке матча забросил четыре безответных шайбы.