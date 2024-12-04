Дмитрий Орлов: «У меня нет причин сказать что-то плохое о Ротенберге – отношусь с уважением. Он сделал много хорошего для сборной и хоккея»
– Несколько раз в этом сезоне мне доводилось читать инсайды, что следующим летом, когда у вас закончится двухлетний контракт с «Каролиной», вы приедете играть в СКА. И Кузнецов подлил масла в огонь, сказав: «Надеюсь, через год приедет. Таково мое желание и еще одного человека». Насколько велики шансы?
– Никаких переговоров я не вел.
Хочу еще играть в НХЛ и буду стараться играть в этой лиге столько, сколько смогу. Так что все эти новости и инсайды – неправда.
– У «еще одного человека», который хочет вас в Санкт-Петербург, имя-отчество – явно Роман Борисович. Он и с днем рождения публично поздравлял вас в соцсетях. Какие у вас отношения с главным тренером СКА?
– Хорошие. И отношусь к нему с уважением – с тех пор, когда пересекались с ним в качестве генерального менеджера сборной. Считаю, что в этой должности он много сделал для команды.
Все организационные моменты решались на высшем уровне, в сборную было приятно приезжать, поскольку ты не должен был заморачиваться насчет каких-либо проблем.
То же самое касалось и семьи – ты всегда знал, что все для нее сделают четко, все будет работать как часы. Ни разу не было ни одной накладки – ни с билетами, ни со встречей, ни с гостиницами, ни с чем-либо еще.
Поэтому и подбор игроков у нас на чемпионатах мира всегда был хороший, все приезжали с удовольствием, никто не отказывался.
– До сих пор не понимаю, как с совершенно волшебным составом можно было проиграть ЧМ-2019.
– Да, до сих пор обидно вспоминать поражение в полуфинале от Финляндии. Тот турнир – еще одно доказательство, что все хотели ехать в сборную!
Так что у меня нет причин, по которым я мог бы сказать о Романе Борисовиче что-то плохое.
Считаю, что он сделал много хорошего и для сборной, и для хоккея, – сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.
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