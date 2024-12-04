Капризов, Маккиннон и Нечас возглавляют гонку бомбардиров НХЛ с 39 очками

Кирилл Капризов находится среди лидеров в списке бомбардиров НХЛ.

На данный момент сразу три хоккеиста имеют одинаковое количество очков – это форварды Кирилл Капризов , Нэтан Маккиннон и Мартин Нечас . У всех по 39 баллов в активе.

Каждый из хоккеистов принимал участие в сегодняшних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Маккиннон набрал 3 (2+1) очка в игре против «Баффало», Нечас отметился 2 (1+1) баллами в матче с «Сиэтлом», Капризов набрал один балл, забив победный гол в матче против «Ванкувера».

Капризов набрал 39 (16+23) очков в 24 матчах чемпионата.

Маккиннон имеет в активе 39 (9+30) баллов в 26 встречах.

Нечас записал на свой счет 39 (13+26) очков в 25 матчах.