Капризов, Маккиннон и Нечас возглавляют гонку бомбардиров НХЛ с 39 очками
Кирилл Капризов находится среди лидеров в списке бомбардиров НХЛ.
На данный момент сразу три хоккеиста имеют одинаковое количество очков – это форварды Кирилл Капризов, Нэтан Маккиннон и Мартин Нечас. У всех по 39 баллов в активе.
Каждый из хоккеистов принимал участие в сегодняшних матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Маккиннон набрал 3 (2+1) очка в игре против «Баффало», Нечас отметился 2 (1+1) баллами в матче с «Сиэтлом», Капризов набрал один балл, забив победный гол в матче против «Ванкувера».
Капризов набрал 39 (16+23) очков в 24 матчах чемпионата.
Маккиннон имеет в активе 39 (9+30) баллов в 26 встречах.
Нечас записал на свой счет 39 (13+26) очков в 25 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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