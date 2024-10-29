Сапего о кричалках фанатов «Спартака»: «Неприятно, конечно. Но стараешься концентрироваться на игре, отключаться от этого, делать то, что должен»
25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».
При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок, но оштрафовала «Спартак» и вынесла Ротенбергу предупреждение.
– Как-то оказывал давление на подготовку к матчу с «Сибирью» тот фон, который сложился после матча со «Спартаком»?
– Да нет. Подготовка была как к обычному рядовому матчу. Никак особенно не готовился. Старался думать о своей игре, концентрироваться на этом. Ничего вообще такого.
– Тех кричалок от фанатов «Спартака», которые были на игре в Москве, вы ожидали?
– Ну таких, которые были, нет. Но мы знаем, что на играх со «Спартаком» всегда шумно. Отчасти, возможно, и да. Но не такого большого шума.
– Но все равно, такое неприятно слышать в свой адрес?
– Конечно, неприятно. Но стараешься концентрироваться на игре, отключаться от всего этого, и делать то, что должен, – сказал защитник СКА Сергей Сапего
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