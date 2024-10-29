Сапего о кричалках фанатов «Спартака»: «Неприятно, конечно. Но стараешься концентрироваться на игре, отключаться от этого, делать то, что должен»

Сергей Сапего высказался о кричалках фанатов «Спартака» в адрес СКА.

25 октября СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».

После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ : «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».

При рассмотрении дела лига не выявила бранных кричалок , но оштрафовала «Спартак » и вынесла Ротенбергу предупреждение.

– Как-то оказывал давление на подготовку к матчу с «Сибирью» тот фон, который сложился после матча со «Спартаком»?

– Да нет. Подготовка была как к обычному рядовому матчу. Никак особенно не готовился. Старался думать о своей игре, концентрироваться на этом. Ничего вообще такого.

– Тех кричалок от фанатов «Спартака», которые были на игре в Москве, вы ожидали?

– Ну таких, которые были, нет. Но мы знаем, что на играх со «Спартаком» всегда шумно. Отчасти, возможно, и да. Но не такого большого шума.

– Но все равно, такое неприятно слышать в свой адрес?

– Конечно, неприятно. Но стараешься концентрироваться на игре, отключаться от всего этого, и делать то, что должен, – сказал защитник СКА Сергей Сапего