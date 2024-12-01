Фетисов об Овечкине: «Уровень таланта и профессионализма позволяет преодолеть Гретцки и устремиться к 1000 голов. Для Александра нет ничего невозможного»
Вячеслав Фетисов высказался о шансах Александра Овечкина побить рекорд Гретцки.
39-летний Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
На прошлой неделе стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
«Его уровень таланта и профессионализма позволяет преодолеть рубеж Уэйна Гретцки в 894 гола, уверенно перешагнуть отметку в 900 голов и устремиться к тысяче.
Для Овечкина нет ничего невозможного!» – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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