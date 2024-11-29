Порядин об отношении к нему в Нижнекамске: «Враждебности не чувствую, это мой второй дом. Хотел показать болельщикам, что переход в «Спартак» был не напрасен»
Павел Порядин сказал, что не ощущает враждебности в Нижнекамске.
В четверг «Спартак» уступил «Нефтехимику» в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4 ОТ).
Нападающий, отыгравший за нижнекамцев 8 сезонов, на 60-й минуте забросил третью шайбу красно-белых в игре и перевел ее в овертайм.
«Никакой враждебности я в Нижнекамске не чувствую. У меня чувства от выступления за «Нефтехимик» только положительные, а дальше новый этап. Только волнительные моменты с точки зрения того, что я провел в «Нефтехимике» много времени.
Это мой второй дом. Хочется показать хорошую игру, потому что с одной стороны есть болельщики, которые тебя поддерживают, пишут тебе теплые слова. И я хотел показать им, что этот переход был не напрасен, это как ступень для меня», – сказал Порядин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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