Порядин об отношении к нему в Нижнекамске: «Враждебности не чувствую, это мой второй дом. Хотел показать болельщикам, что переход в «Спартак» был не напрасен»

Павел Порядин сказал, что не ощущает враждебности в Нижнекамске.

В четверг «Спартак » уступил «Нефтехимику » в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4 ОТ).

Нападающий, отыгравший за нижнекамцев 8 сезонов, на 60-й минуте забросил третью шайбу красно-белых в игре и перевел ее в овертайм.

«Никакой враждебности я в Нижнекамске не чувствую. У меня чувства от выступления за «Нефтехимик» только положительные, а дальше новый этап. Только волнительные моменты с точки зрения того, что я провел в «Нефтехимике» много времени.

Это мой второй дом. Хочется показать хорошую игру, потому что с одной стороны есть болельщики, которые тебя поддерживают, пишут тебе теплые слова. И я хотел показать им, что этот переход был не напрасен, это как ступень для меня», – сказал Порядин .