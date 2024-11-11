Звягин о победе: «Авангард» задал темп в первом периоде, в третьем – контролировал игру. Знали, что СКА играет активно, старались отрезать их первых двух нападающих»

Сергей Звягин прокомментировал победу над СКА.

«Авангард» выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Хорошая игра. Эмоции, скорости. Думаю, мы задали темп в первом периоде, было много хороших моментов, чуть завладели преимуществом.

Во втором отрезке инициатива перешла к сопернику, несколько раз ребята переиграли смены, и хорошо, что выстояли.

А в третьем периоде уже по большей части контролировали игру, и здорово отыграли в меньшинстве в концовке.

Моменты по ходу игры были разные. В первом периоде больше позиционных атак проводили, упустили несколько стопроцентных моментов.

В принципе мы знали, что СКА играет очень активно, старались при первой возможности отрезать их первых двух нападающих, поэтому получались контратаки с преимуществом», – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .