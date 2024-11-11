Звягин о победе: «Авангард» задал темп в первом периоде, в третьем – контролировал игру. Знали, что СКА играет активно, старались отрезать их первых двух нападающих»
«Авангард» выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Хорошая игра. Эмоции, скорости. Думаю, мы задали темп в первом периоде, было много хороших моментов, чуть завладели преимуществом.
Во втором отрезке инициатива перешла к сопернику, несколько раз ребята переиграли смены, и хорошо, что выстояли.
А в третьем периоде уже по большей части контролировали игру, и здорово отыграли в меньшинстве в концовке.
Моменты по ходу игры были разные. В первом периоде больше позиционных атак проводили, упустили несколько стопроцентных моментов.
В принципе мы знали, что СКА играет очень активно, старались при первой возможности отрезать их первых двух нападающих, поэтому получались контратаки с преимуществом», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
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