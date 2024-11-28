Задоров против «Айлендерс»: 1-й гол за «Бостон», передача, «плюс 2», 2 броска, 2 блока и 3 хита за 21:32
Никита Задоров забил первый гол в сезоне в матче против «Айлендерс».
Защитник «Бостона» забросил шайбу и сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с клубом из Нью-Йорка (6:3). Это его первый гол в составе «Брюинс».
Никита Задоров провел на льду 21:32 (полезность «плюс 2»), отметился 2 бросками в створ ворот, 2 блоками и 3 силовыми приемами. Он также допустил 2 потери и получил 2 минуты штрафа.
Всего на его счету теперь 7 (1+6) баллов в 24 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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