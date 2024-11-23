Никита Гребенкин: «Овечкин – великий игрок, все в НХЛ за него переживают. Мне каждый матч интерессен, но было бы здорово против Александра сыграть»

Никита Гребенкин назвал Александра Овечкина великим хоккеистом.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за травмы.

«Александр Овечкин – великий игрок. Все тут за него переживают.

Если честно, мне каждый матч в НХЛ интересен с точки зрения участия в нем, но, конечно, было бы здорово против Александра сыграть.

Мне любая игра интересна в этой лиге. В каждом матче играешь против звезд и от этого получаешь удовольствие», – сказал нападающий «Торонто » Никита Гребенкин .